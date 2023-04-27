Минздрав: в Саратовской области снижается смертность от онкологических заболеваний

Проект «Онкопатруль»

Главный внештатный онколог региона Сергей Вертянкин на брифинге в минздраве Саратовской области, сегодня, 27 апреля рассказал, что по заболеваемости онкологией Саратовская область входит в тридцатку регионов РФ, по смертности – в топ-40.

Среди онкологических заболеваний наибольшую смертность представляет рак легких. Об этом сообщила исполнительный директор проекта «Онкопатруль» Ольга Стройнова. От рака легких умирают в основном мужчины. В группе риска также граждане с хроническими заболеваниями органов дыхания. На втором месте по смертности – колоректальный рак. Здесь высокая летальность как у мужчин, так и у женщин. Также у женщин часто выявляют рак молочной железы.

Вертянкин отметил, что тенденция к росту заболеваемости связана с большей выявляемостью.

По словам Стройновой, для раннего выявлении рака помогает диспансеризация. В 95% случаев при выявленном на ранних стадиях заболевании человек достигает 100-процентной выживаемости. В Саратове проходит "Онкопатруль", направленный на снижение смертности за счет раннего выявления онкозаболеваний.

В течение трех дней, с 26 по 28 апреля, врачи-онкологи различных направлений проводят осмотры на базе городской больницы №1, тесты, УЗИ-исследования, конференции и мероприятия для врачей в онкодиспансере. Саратовская область стала 24-м регионом, где проходит «Онкопатруль». Следующим субъектом РФ, куда направятся врачи, станет Северная Осетия.

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