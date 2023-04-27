Саратовская команда школьников заняла третье место на соревнованиях по автомногоборью в Омске

Фото: Министерство образования области
В Омске прошли Всероссийские соревнования по автомногоборью, в которых приняли участие 120 человек. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает Министерство образования. За Саратовскую область выступали учащиеся Саратовской юношеской автошколы Михаил Храмов, Максим Вишневский и Максим Симаков.
По итогам конкурсных испытаний саратовская команда заняла III место общекомандном зачете.
Максим Вишневский занял II место в личном зачете в комплексе «Автомногоборья».
Максим Симаков стал вторым в личном зачете в скоростном маневрировании «Классика».
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