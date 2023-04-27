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НовостиОбщество27 апреля 2023 13:09

В Марксе в общежитии нашли тело 49-летнего мужчины

В Саратовской области в коридоре общежития обнаружили мертвого мужчину
Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

В минувшую среду, 26 апреля, в Марксе в коридоре общежития местные жители нашли тело 49-летнего мужчины. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным на теле трупе были обнаружены телесные повреждения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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