В Марксе в общежитии нашли тело 49-летнего мужчины

Фото: СУ СК по Саратовской области
В минувшую среду, 26 апреля, в Марксе в коридоре общежития местные жители нашли тело 49-летнего мужчины. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.
По предварительным данным на теле трупе были обнаружены телесные повреждения.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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