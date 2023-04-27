ГУ МЧС Саратовской области объявило благодарность подросткам за помощь в тушении пожара

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове объявили благодарность четверым подросткам. Они оказали помощь в тушении пожара. Как рассказали в ГУ МЧС, вечером 8 апреля на окраине поселка Завокзального в Кировском районе загорелась сухая трава. Огонь уже стал подступать к домам.

Ученики 9-го класса «Э» школы № 54 имени Евтеева: Дмитрий Гусельников, Алексей Кривенко, Тимур Халиков и Никита Козлов гуляли неподалеку. Заметив пожар, ребята попросили лопаты у местных жителей и стали засыпать землей очаги возгорания. Поступок подростков отмечен и главным управлением МЧС России по Саратовской области.

В ведомстве подчеркнули, что школьники действовали слаженно и оперативно. Владельцы домов, в основном пенсионеры, благодарны девятиклассникам.

- Грамотные и смелые действия ребят сыграли ключевую роль в тушении пожара. Ребята оказали помощь, в то время как многие на их месте просто стали бы снимать на телефон и выкладывать в соцсети. Вы – молодцы, хочу пожать ваши руки, сказать спасибо за работу, - поблагодарил героев заместитель начальника ПСЧ-2 Олег Савин

Стоит отметить, что сам Савин награжден медалью «За отвагу на пожаре».

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