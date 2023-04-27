В Раскатово установили мемориальную доску в память о земляках

Министерство по делам территориальных образований области
В селе Раскатово Марксовского района увековечили память о земляках - участниках СВО. На здании школы установили мемориальную доску.
Как сегодня, 27 апреля, сообщает Министерство по делам территориальных образований области, она посвящается военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции, Арстану Шангалиеву и Юрию Цыгановскому.
Оба окончили среднюю общеобразовательную школу с. Раскатово Марксовского района.
Арстан Максутович награжден медалями «100 лет военной разведке», «Участнику военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть II степени», Орденом Мужества посмертно.
Юрий Валерьевич награжден Орденом Мужества посмертно.
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