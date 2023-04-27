Шиханы стал самым маленьким городом Саратовской области

Фото: 64.rosstat.gov.ru

Город Шиханы признан самым маленьким городом Саратовской области. Результаты исследования о численности населения публикует Саратовстат.

Всего в Саратовской области по статическим сведениям проживает 2 миллиона 404 тысячи человек. Процентное соотношение между городскими и сельскими жителями указывает на преимущество первых, численность которых выражается в 77 процентов, а точнее 1 миллион 846 тысяч человек. В сравнении с 2022 годом, отражается снижение численности как первых на 0,8 процента, так и вторых на 1,9 процента.

Преимущество крупного города остается за Саратовом. За ним следуют Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск и Пугачев. Малонаселенным же городом стал город Шиханы, в котором проживает менее 5 тысяч человек.

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