В Саратове вынесли приговор педофилу за похищение и надругательство над двумя мальчиками

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове 49-летний местный житель признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних детей. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, в марте прошлого года нетрезвый 49-летний мужчина обманом заманил их в заброшенный дом, где надругался над ними и избил.

Один из потерпевших выбежал на улицу и попросил прохожего о помощи.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за кражи и убийство саратовец.

Суд приговорил педофила к 17 годам колонии особого режима. Также преступник должен выплатить каждому потерпевшему по 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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