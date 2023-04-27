В Федоровском районе водитель «семерки» вылетел с дороги и погиб

Фото: Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 27 апреля в Федоровском районе Саратовской области.

По данным регионального ГИБДД, около 10.00 утра, на автодороге у села Митрофановка, 53-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и вылетел в кювет у водоема.

Автомобилист от полученных травм скончался. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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