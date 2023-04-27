В Саратовской области иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

Фото: Госавтоиснпекция

В Вольске Саратовской области сегодня утром произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в 10:50 у дома №44 по улице Саратовской. 34-летняя женщина на автомобиле Hyundai Creta сбила на пешеходном переходе 16-летнего юношу.

Подростка госпитализировали в медучреждение.

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