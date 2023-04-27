Саратовские пенсионеры хотят получать пенсию в 43 тысячи рублей

Фото: Архив КП Фото: Даниил ОПАРИН

Стало известно, какую пенсию саратовцы считают достойной и насколько она выше реальной суммы. Портала Superjob провел социологический опрос, касающийся размеров пенсионных выплат. Оказалось, что в среднем россияне считают достойной пенсию в размере 47 тысяч рублей в месяц.

По данным Министерства труда РФ, сейчас россияне получают в среднем пенсию в размере 21,8 тысячи рублей.

Саратов занял 11-е место в списке городов, жители которых отличаются скромностью запросов. По данным исследователей, горожане назвали достойной пенсию в 43,6 тысячи рублей. Эта цифра в 2 раза больше официальной средней пенсии. Еще в ноябре 2022 года саратовцы сообщали, что на пенсии хотели бы получать 42,6 тысячи рублей.

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