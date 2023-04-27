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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:23

В Саратове на Большой Садовой загорелись расселенные дома

В Саратове горят два дома
Наталия Калинина

В Октябрьском районе Саратова на улице Большая Садовая у дома №54 загорелись нежилые дома. Об этом сообщает ЧП-Саратов.

Прибывшие на место пожарные ликвидируют возгорание двух двухэтажных домов. По предварительным данным пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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