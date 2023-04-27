Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 10:54

В Саратове возле завода «Саратоворгсинтез» нашли боеприпасы к РПГ

Сотрудник МЧС обнаружил выстрелы от гранатомета РПГ-7 у завода «Саратоворгсинтез»
Наталия Калинина

Боевые выстрелы от гранатомета РПГ-7 нашли возле химического завода в Саратове. Об этом сегодня, 27 апреля, написал телеграмм-канал SHOT.

Находку сделал начальник караула местного МЧС. Снаряды лежали возле забора ООО «Саратоворгсинтез». Всего было найдено три выстрела и два стартовых двигателя. Боеприпасы относятся ко второй степени опасности их уже передали для уничтожения.

Силовики разбираются, кому могли принадлежать выстрелы и как они оказались в районе местного химзавода. Возбуждено дело по статье о незаконном сбыте крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.