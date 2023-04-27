В Саратове возле завода «Саратоворгсинтез» нашли боеприпасы к РПГ

Боевые выстрелы от гранатомета РПГ-7 нашли возле химического завода в Саратове. Об этом сегодня, 27 апреля, написал телеграмм-канал SHOT.

Находку сделал начальник караула местного МЧС. Снаряды лежали возле забора ООО «Саратоворгсинтез». Всего было найдено три выстрела и два стартовых двигателя. Боеприпасы относятся ко второй степени опасности их уже передали для уничтожения.

Силовики разбираются, кому могли принадлежать выстрелы и как они оказались в районе местного химзавода. Возбуждено дело по статье о незаконном сбыте крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

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