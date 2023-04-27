В Саратовской области выросла заболеваемость коклюшем. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин объявил об этом сегодня, 27 апреля, на очередном брифинге.

Минздрав объявил о 40 выявленных случаях коклюша и 20 случаях паракоклюша.

Костин отметил, что коклюш имеет цикличность в 6-7 лет, и в настоящее время уровень заболеваемости в области превышает общероссийский на 30 процентов. Согласно отчету областного Роспотребнадзора, большинство зараженных - это непривитые дети.

Что касается ОРВИ, уровень заболеваемости заметно снизился. За три месяца текущего года в области зарегистрировано 220 335 случаев, это на 18% ниже уровня аналогичного периода 2022 года.