В Саратовском кинотеатре «Победа» обещали снова показывать фильмы

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Росимущество передало здание бывшего кинотеатра «Победа» на баланс федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 27 апреля, рассказал министр - председатель комитета культурного наследия региона Владимир Мухин. Он так же поделился планами о возобновлении кинопоказов.

- Сейчас на объекте уже проведен ряд общественных мероприятий. Также прорабатывается вопрос о получении финансирования для проведения первоочередных ремонтных работ.

Сейчас все мероприятия, которые проводятся в здании, направлены на организацию различных конкурсов социальной направленности. Однако в дальнейшем в «Победе» планируется открытие кинозалов, - заявил Владимир Мухин.

Министр выразил уверенность в том, что Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры самостоятельно подберет желающих занять помещения. Сейчас в здании заканчивается клининг. Все имевшееся в кинотеатре оборудование для показа кинофильмов было сохранено, но необходим ремонт кинозалов и обновление техники.

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