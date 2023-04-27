В Саратове улицу Радищева перекроют на три недели

В Саратове почти на три недели перекрыли улицу Радищева от Сакко и Ванцетти до Соборной площади. Это связано с проведением работ на коммуникациях. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в ПАО «Т Плюс».

Ограничение действует с 8:00 сегодняшнего дня и продлится до 16 мая.

Коммунальщики уточняют, что исключения составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранения коммунальных аварий.

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