В Энгельсском районе разыскивают пропавшую без вести Наталью Сорокину

Фото: Лиза Алерт
В Энгельсском районе разыскивают пропавшую без вести 36-летнюю Наталью Сорокину. Сообщение об этом опубликовали в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Саратовской области ВКонтакте.
По данным поисковиков 7 марта женщина ушла из дома в поселке Новоселово.
Рост женщины 157 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие. Пропавшая была одета в черную куртку, угги и черные с бело-синими лампасами штаны.
- Нужна помощь добровольцев, — отметили поисковики.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Сорокиной, «Лиза Алерт» просит звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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