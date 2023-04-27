В Саратовской области за спасение сурка наградили 14-летнего Степана Данилова

Фото: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области

В Саратовской области наградили 14-летнего Степана Данилова. После того, как в интернете опубликовали видео спасения сурка в селе Старая Лопуховка, Подросток, спасший сурка, стал знаменитостью.

Со школьником в Аткарске встретился председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов.

Напомним, мальчик отгонял двух разъяренных собак от сурка и снял это на видео.

- Мы все в комитете оценили твой поступок, мы решили просто подготовить тебе благодарность и вручить небольшой презент для того, чтобы ты понимал важность своего поступка. Огромное тебе спасибо, ты большой молодец! - сказал председатель комитета.

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