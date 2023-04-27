В Саратове на автобусный маршрут № 90 теперь выходят 23 машины

В середине апреля в Саратов поступили и сразу встали на маршрут № 90 «Леруа Мерлен» - Крекинг» два автобуса. С сегодняшнего дня выпуск увеличился до 23 единиц. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Саратовцы неоднократно жаловались на этот автобусный маршрут. Претензии они рассказали на прямой линии губернатора и в его аккаунте.

По поручению Романа Бусаргина прошла проверка графика движения городского маршрута № 90, которая выявила значительный процент «не выхода» автобусов на линию. Интервал движения автобусов, который должен составлять 7 минут в часы пик и 14 минут в остальное время, достигал 40 минут.

По словам перевозчика, планируется дополнительное приобретение современных автобусов, которые поступят на этот маршрут в ближайшее время. В начале мая на линию выйдут еще шесть автобусов. К концу мая по маршруту должны курсировать уже 35 единиц подвижного состава.

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