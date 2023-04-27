Житель Саратовской области отправится под суд за убийство приятеля

Следователями СК завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Александрово-Гайского района в убийстве. Об этом сегодня, 27 апреля сообщает СУСК России по Саратовской области.

По данным следствия ночью 24 января 59-летние знакомые находились в частном доме в селе Александров-Гай Саратовской области. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом. От полученного удара мужчина скончался на месте. В полицию обратилась сестра потерпевшего, которая и обнаружила труп родственника.

В ходе расследования следователи собрали все сведения, доказывающие вину обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд.

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