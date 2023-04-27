Житель Энгельса задержан за организацию банды наркоторговцев

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Оперативники УНК ГУ МВД России по Саратовской области задержан 25-летний гражданин. Его взяли с поличным, когда он собирался оставить закладку с наркотиком у дома по улице Пушкинской. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в группировке наркоторговцев злоумышленник совмещал сразу несколько обязанностей. Помимо хранения наркотиков, он занимался фасовкой их на мелкие дозы и делал тайниковые закладки. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у мужчины 3 свертка с синтетическими наркотиками массой около 2 граммов. Установлено, что злоумышленник работал на один из подпольных интернет-магазинов.

По месту проживания наркодилера оперативниками обнаружено и изъято более 50 граммов наркотической смеси, содержащей метилэфедрон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и попытку сбыта наркотических средств.

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