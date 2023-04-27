Собственника дома на Вознесенской в Саратове могут наказать за замену уникальных окон

Фото саратовского краеведа, историка и общественника Алексея Голицына

К собственнику памятника архитектуры по адресу Саратов, Вознесенская, 33 будет подан иск. Речь идет о «Доме травников Соколовых». Об этом, сегодня 27 апреля, в ходе пресс-конференции рассказал министр - председатель комитета культурного наследия региона Владимир Мухин.

Объект является памятником культурного наследия регионального значения 1900 года постройки. В единый реестр он включен как «Дом жилой саратовских травников братьев Соколовых с оградой».

Несколько дней назад собственник заменил старинные окна на пластиковые. По словам спикера, были совершены действия, которые нанесли вред ОКН.

Сейчас сотрудники комитета устанавливают собственника, чтобы привлечь к ответственности и восстановлению исторического облика объекта. Мухин уточнил, что меру ответственности определит суд.

- Мы будем добиваться того, чтобы памятнику вернули исторический облик, - подчеркнул Мухин.

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