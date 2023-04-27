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НовостиОбщество27 апреля 2023 7:24

На должность зампреда социальной сферы Саратовской области назначат Сергея Егорова

Губернатор Саратовской области предложил назначить Сергея Егорова зампредом социальной сферы
Источник:kp.ru

Министр Сергей Егоров может стать заместителем председателя правительства Саратовской области. Об этом сегодня, 27 апреля сообщает правительство региона.

Губернатор Роман Бусаргин внёс его кандидатуру в Саратовскую областную Думу для согласования на должность зампреда социальной сферы - курировать вопросы здравоохранения, труда, занятости, социальной защиты.

В настоящее время Егоров исполняет обязанности главы министерства труда и социальной защиты областного правительства.

Кандидатуру Егорова рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.

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