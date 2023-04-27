На должность зампреда социальной сферы Саратовской области назначат Сергея Егорова

Министр Сергей Егоров может стать заместителем председателя правительства Саратовской области. Об этом сегодня, 27 апреля сообщает правительство региона.

Губернатор Роман Бусаргин внёс его кандидатуру в Саратовскую областную Думу для согласования на должность зампреда социальной сферы - курировать вопросы здравоохранения, труда, занятости, социальной защиты.

В настоящее время Егоров исполняет обязанности главы министерства труда и социальной защиты областного правительства.

Кандидатуру Егорова рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.

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