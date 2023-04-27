В Саратове подорожали лук, морковь и капуста

архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Саратовстата на 27 апреля, за неделю на 7,25% выросли цены на лук, теперь он стоит, в среднем 53,6 рубля за килограмм. Капуста белокочанная стала дороже - на 6,7%, морковь подорожала на 3,5%.

При этом снизились цены на огурцы, картофель и макароны. Килограмм огурцов можно купить в среднем за 180 рублей, картофель за 30,7 рублей за килограмм, а кило макарон в среднем стоит 71 рубль.

А вот остальные продукты остались в цене примерно на том же уровне.

На некоторые продукты цена в Саратовской области выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Так, например, сосиски, сардельки, полу-копченые колбасы в нашем регионе дороже почти на 60 рублей.

Аналогичная ситуация со сливочным маслом. Однако на черный чай, фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания а так же маргарин, цена в Саратовской области ниже, чем в среднем по ПФО.

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