Фото: Минсельхоз Саратовской области

Государство поддержит садоводов Саратовской области, предоставив субсидии на частичное возмещение затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Отбор заявок будет проходить до 19 мая текущего года в отделе развития растениеводства регионального министерства сельского хозяйства (г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, каб. № 508, 511) в рабочее время с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Для отправки документов можно воспользоваться адресом электронной почты mcx@saratov.gov.ru.

Образец заявления и перечень необходимых документов находятся на официальном сайте министерства сельского хозяйства области в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства»: https://www.minagro.saratov.gov.ru/subsidii/.

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