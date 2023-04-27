Саратовские спасатели вызволили собаку из смертельной ловушки

Фото: облспас
В Аткарске Саратовской области, 26 апреля, спасатели вызволяли собаку, которая запуталась в цепи и провела без движения трое суток.
Как сообщили в облспасе, примерно в семь часов вечера, дежурному поступило сообщение, что у дома № 54 на улице Мичурина в цепи запуталась. Пес не мог двигаться уже несколько дней.
Спасатели при помощи специальных инструментов вызволили питомца из смертельной ловушки. По сообщению спасателей собака не пострадала
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