Саратовские спасатели вызволили собаку из смертельной ловушки

Фото: облспас

В Аткарске Саратовской области, 26 апреля, спасатели вызволяли собаку, которая запуталась в цепи и провела без движения трое суток.

Как сообщили в облспасе, примерно в семь часов вечера, дежурному поступило сообщение, что у дома № 54 на улице Мичурина в цепи запуталась. Пес не мог двигаться уже несколько дней.

Спасатели при помощи специальных инструментов вызволили питомца из смертельной ловушки. По сообщению спасателей собака не пострадала

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