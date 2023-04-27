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НовостиПолитика27 апреля 2023 6:31

Губернатор получил подарок от саратовских бойцов

Александр Янклович привез от саратовских бойцов скульптурную композицию
Роман Хвалин
Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Губернатор Роман Бусаргин встретился с Героем России Александром Янкловичем. Об этом сегодня, 27 апреля он сообщил в своем Телеграм-канале.

Александр Янклович недавно он навестил с гуманитарной помощью саратовцев, которые участвуют в СВО.

Скульптура из демилитаризованного оружия

Скульптура из демилитаризованного оружия

Александр Янклович привез от саратовских бойцов подарок – скульптурную композицию. Ее сделали из уже демилитаризованного оружия. Губернатор пообещал передать скульптуру в музей, где она станет началом новой экспозиции, посвященной участию саратовцев в СВО.

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