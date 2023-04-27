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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:57

В Саратовской области продолжается рост промышленного производства

В Саратовской области индекс промышленного производства вырос на 8,2%
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван Макеев

Индекс промышленного производства в Саратовской области на конец марта 2023 года составил 108,2% в сравнении тем же периодом прошлого года, а по обрабатывающим производствам достиг 116,7%. Такие цифры приводит региональное управление Росстата.

За это время в регионе на 45,1% произвели больше резиновых и пластмассовых изделий, транспортных средств и оборудования на 43,2%, электрооборудования на 33,4%. Двузначные темпы роста показало производство неметаллической минеральной продукции, химических веществ, машин, мебели, и оборудования.

Так же рост демонстрируют добыча полезных ископаемых, водоснабжение и водоотведение, производство говядины и мясных полуфабрикатов, молочной и мучной продукции. По итогам 1 квартала 2023 года региональный ИПП составил 101,3%, в группе обрабатывающих производств 104,7%.

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