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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:18

Володин о многоэтажке в Улешах: скорее принесет прибыль собственнику, а людям – проблемы

Наталия Калинина
"Володин Саратов"

"Володин Саратов"

Во время посещения набережной в Саратове Вячеслав Володин обратил внимание на высотный жилой комплекс в поселке Улеши. О чем пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Он отметил, что, хотя волжский берег с благоустроенной набережной является привлекательной для застройщиков территорией, есть федеральные стандарты и нельзя давать разрешения на освоение территории без социальной инфраструктуры.

- Кто построил этот дом? Он скорее принесет прибыль собственнику, а людям – проблемы. Тут разве есть школа? Нет. Садик? Нет. Поликлиника? Нет. Почему в Москве, Белгороде, Тюмени, Казани проблемы с комплексной застройкой удается решать, а в Саратове нет? – обратился к местным чиновникам Вячеслав Володин.