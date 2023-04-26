В первой городской больнице открыли «Аллею милосердия»

Саратовская городская клиническая больница №1

Сегодня, 26 апреля, на базе ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им. Ю.Я.Гордеева» в различных аудиториях прошли лекции, мастер-классы и активные дискуссии, которые провели сотрудники ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России для врачей и студентов саратовского медицинского университета.

Саратовская городская клиническая больница №1

Открывая мероприятие, главный врач учреждения Евгений Ковалев подчеркнул, что в первой городской больнице функционирует паллиативное отделение, где проходят лечение в том числе онкологические пациенты, которым оказывают помощь сестры милосердия. В связи с этим, в знак благодарности возникла идея открыть на территории, прилегающей к храму и больнице «Аллею милосердия». Благоустройство территории будет продолжено.

Саратовская городская клиническая больница №1

Ранее на территории больницы была открыта «Аллея поколений», а также стела «Открытое сердце», посвященная медицинским работникам в знак благодарности за каждодневный труд. Все это позволит создать благоприятную атмосферу для лечебной деятельности и пациентов.

Саратовская городская клиническая больница №1

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