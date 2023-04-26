Экс-главе МУП «Балаково-Водоканал» предъявили обвинение в халатности из-за гибели мальчика

Фото: СУ СК по Саратовской области

В результате следствия по гибели 8-летнего мальчика, упавшего в яму, Экс-главе МУП «Балаково-Водоканал» предъявлено обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете по Саратовской области

Предполагается, что причиной произошедшего могла стать халатность и неисполнение должным образом обязанностей МУП.

Напомним, что трагедия случилась со школьником Даниилом С., тело которого было найдено в пятиметровой яме 28 февраля в Балаково.

Мальчик не вернулся домой от друга, после чего родные стали его искать. Последний раз его видели около 15:10. Бабушка разместила пост в паблике «Типичный Балаково», где просили помощи в поиске ребенка. Она подробно описала внешний вид внука, место, где проживает его друг.

Однако вечером у дома по улице Братьев Захаровых было обнаружено тело погибшего мальчика.

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