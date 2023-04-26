Назначен новый начальник пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с новым начальником пограничного управления ФСБ Дмитрием Прокоповым.

Указом Презента РФ Прокопов Дмитрий Вениаминович назначен начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

Прокопов Дмитрий Вениаминович родился в 1966 году. Проходил службу в Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области. Стоит отметить, что он имеет большой опыт как руководитель в структурных подразделениях Пограничной службы ФСБ России.

Д. Прокопов сменил генерал-майора Митрейкина В.В.

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