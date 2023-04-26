Школьники из Саратова cмогут принять участие в патриотической акции «Летопись сердец». Акция начнется 1 мая в рамках нацпроекта «Культура для школьников» и будет посвящена сценическому искусству во время Великой Отечественной войны.

Цель мероприятия – рассказать о том, как искусство помогало людям пережить тяжелое военное время и как театры продолжали свою работу в этих условиях. В рамках акции будут подготовлены видеоролики о теме и с 1 по 10 мая школьники смогут опубликовать творческие работы в трех номинациях в социальной сети «ВКонтакте».

Эти номинации включают школьный театр, вокал и танцы с военной или патриотической тематикой. Тридцать лучших работ будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ, авторов-победителей отметят сертификатами и памятными подарками от проекта.

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