В Саратовской области засеяно 248 тысяч гектаров

Фото: Правительство Саратовской области

Министерство сельского хозяйства Саратовской области сообщило, что к сегодняшней дате, 26 апреля, засеяно 248 тысяч гектаров на полях региона, это составляет 7,8% от плана.

Полевые работы идут во всех муниципальных районах. В Аткарском районе предприятия агропромкомплекса ведут сев яровых на отдельных полях.

На сегодняшний день в муниципалитете засеяно 5,5 тысяч гектаров, из них 2,6 тысяч гектаров яровой пшеницы, тысячу гектаров ячменя, 1,1 тысячу гектаров овса, 0,4 тысяч – чечевицы и столько же льна.

В Аткарском районе также идет борование зяби и черных паров – эти работы выполнены на площади 83 гектаров, подкормлено 27 тысяч гектаров озимых.

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