Спасенная женщина
Сегодня, 26 апреля, на пожаре в центре Саратова спасли женщину, сообщили в ГУ МЧС региона.
Деревянный дом по адресу Гоголя, 2 загорелся около 15:30, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На месте работают семь пожарных расчетов.
Из горящего здания вывели женщину, ее осматривают медики.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.