Спасенная женщина

Сегодня, 26 апреля, на пожаре в центре Саратова спасли женщину, сообщили в ГУ МЧС региона.

Деревянный дом по адресу Гоголя, 2 загорелся около 15:30, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На месте работают семь пожарных расчетов.

Из горящего здания вывели женщину, ее осматривают медики.

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