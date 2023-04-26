За зиму из Саратовской области в другие регионы России уехали 2,5 тысячи человек

За зиму 2023 миграционная убыль населения в Саратовской области снизилась на 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Эту информацию предоставили в Саратовстате сегодня, 26 апреля.

В январе из региона уехало всего на 10 человек больше, чем оказалось приехавших в Саратовскую область. Уже в феврале миграционная ситуация ухудшилась. За два месяца в регион приехало 3248 человек, а выехало 3729, естественная убыль, таким образом, составила 481 человек.

Всего же в Саратовскую область приехали 2196 человек из других российских субъектов и 1052 человека из других стран. При этом, число граждан без «красного паспорта» в регионе сокращается. Меньше стал и поток приезжающих из стран ближнего зарубежья, исключением стали Таджикистан и Туркменистан – на 20 и 57 приехавших в губернию соответственно.

В другие регионы отбыли 2590 саратовцев, а за границу уехало около 1139 жителей.

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