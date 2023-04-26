В Саратове бездомный пес искусал руку девочке

Саратовская прокуратура проводит проверку в связи с нападением уличной собаки на ребенка в Заводском районе города, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщается, животное напало на девочку возле дома по Киевскому проезду, и она получила укушенную рану на руке. Ребенок был госпитализирован и выписан после оказания медицинской помощи.

Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства по обращению с бездомными животными, а также провести проверку полицейской работы по данному случаю.

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