В правительстве Саратовской области губернатор провел встречу с послом КНР

Встреча с послом КНР 26.04.23

Сегодня, 26 апреля, состоялась встреча губернатора Саратовской области с чрезвычайным послом КНР Чжан Ханьхуэйем, китайского гостя принимали в здании регионального правительства.

Бусаргин в самом начале встречи отметил, что товарооборот региона с Китаем вырос на 34% за последний год. Сейчас Саратовская область поставляет в КНР подсолнечное масло, свечи зажигания и комплектующие для радиоэлектроники.

Наша губерния также может поставлять в Китай фосфорные удобрения и металлопрокат, при этом, по словам главы региона, Саратовская область нуждается в поставках каучука для автопромышленности, комплектующих к микроэлектронике и оборудовании для нефтегазодобычи.

Китайский посол поблагодарил главу области за гостеприимство, а также выразил надежду на более тесное сотрудничество в области международной торговли и взаимного инвестирования. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что международные отношения России и Китая находятся на наивысшем уровне, и китайский бизнес готов инвестировать в проекты в том числе и в Саратовской области.

Бусаргин, в свою очередь, заявил, что Саратовская область имеет большой потенциал для развития экономических отношений с Китаем, и готова к укреплению партнерства в различных сферах. Он также отметил, что Саратовская область активно инвестирует в развитие своей инфраструктуры и сельского хозяйства, что может представлять интерес для китайских инвесторов.

В конце встречи было подписано несколько документов, связанных с развитием экономического сотрудничества между Саратовской областью и Китаем, включая соглашения о взаимных инвестициях, торговле и технологическом сотрудничествах.

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