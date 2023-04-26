У бывшего бизнесмена из Саратова арестовали Hyundai Elantra

УФССП в Саратове отчиталась об аресте автомобиля бывшего предпринимателя – он получил предоплату за стройматериалы на 2,5 миллиона рублей, но не отправил товар получателю.

Заказчик обратился в суд на саратовца, после того как тот вопреки условиям договора купли-продажи не отправил стройматериалы, хотя и получил предоплатой больше половины суммы.

Суд рассмотрел требование заказчика о возврате предоплаты и неустойки за просрочку, прекратил статус индивидуального предпринимателя ответчика и списал с него задолженность в размере более 3 млн рублей.

Однако, мужчина не выполнил своих обязательств, а пристав арестовал его счета и ограничил регистрационные действия в отношении автомобиля «Хендэ Элантра». Гражданин не проживал по месту регистрации, местонахождение машины удалось установить с помощью комплекса «Паутина». Судебные приставы и сотрудники ГИБДД выследили его маршрут и арестовали автомобиль.

Нарушитель также получил предупреждение об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Если должник не вернет денежные средства, его имущество будет реализовано для погашения долга.

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