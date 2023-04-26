В Саратове любителя выпить будут судить за угрозы убийством сожительнице

Фото: Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратове мужчина из поселка Солнечный стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством, сообщили в региональном управлении ГУ МВД.

Как рассказали в полиции, 36-летний подозреваемый вернулся домой пьяным, чем вызвал гнев и другие «негативные эмоции» у своей сожительницы. Женщина выдала саратовцу целую серию «советов относительно образа жизни».

Нотации нетрезвый мужчина не оценил и попытался оправдать себя тем, что имеет полное право «расслабиться после тяжелого рабочего дня». Когда на его сожительницу это не подействовало, саратовец схватил нож и сказал, что расправиться с женщиной для него будет проще, чем следовать ее «глупым советам».

К счастью, слова об убийстве так и оказались пустой вспышкой агрессии, и любитель выпить не причинил вреда своей возлюбленной, но она заявила о произошедшем в полицию. Сотрудники правопорядка забрали буяна в отдел и завели на него уголовное дело об угрозе убийством.

Он не счел нужным прислушиваться к ее словам, основываясь на своем праве на послерабочий отдых, и сообщил, что не будет переносить нападки. Затем мужчина, озлобившись, схватил нож и сказал, что проще убить женщину, чем слушать ее глупые советы.

Женщина обратилась в полицию. Подозреваемого задержали и доставили в отдел МВД, где против него завели уголовное дело по статье 119 УК РФ. Точные сведения о дате происшествия не были сообщены.

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