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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:12

В Саратовской области отремонтируют дорогу к селу Широкий Уступ

В этом селе родился Герой Советского союза Николай Власенко
Роман Хвалин

В Саратовской области отремонтируют дорогу к селу Широкий Уступ. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Минтранс.

На сегодняшний день готовность отремонтированной дороги составляет чуть более 17%. Протяженность оставшегося для ремонта участка составляет 50 километров.

Ремонт осуществляется в рамках нацпроекта президента РФ Владимира Путина «Безопасные и качественные дороги».

В этом селе родился Герой Советского союза Николай Власенко.

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