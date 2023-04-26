Фото: Архив КП

В Саратовской области стартовала акция «Георгиевская ленточка». Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта.

Жителям региона планируется раздать более 30 тысяч георгиевских лент. Акция проходит с 25 апреля по 9 мая.

Символы Победы в Великой Отечественной Войне волонтеры будут раздавать на улице Волжская, на бульваре Героев Отечества, а также в сквере Марины Расковой.

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