Фото: Архив КП
В Саратовской области стартовала акция «Георгиевская ленточка». Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта.
Жителям региона планируется раздать более 30 тысяч георгиевских лент. Акция проходит с 25 апреля по 9 мая.
Символы Победы в Великой Отечественной Войне волонтеры будут раздавать на улице Волжская, на бульваре Героев Отечества, а также в сквере Марины Расковой.
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