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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:41

Саратовскую область посетит посол Китайской Народной Республики

Чжан Ханьхуэй прибыл в наш регион на два дня
Роман Хвалин
Визит посла Китая

Визит посла Китая

Саратовскую область посетит посол Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает региональное министерство инвестиционной политики.

Вчера, 25 апреля, в Саратов прибыла делегация Китайской Народной Республики во главе с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России господином Чжан Ханьхуэем.

Гости посетили парк Победы на Соколовой горе в сопровождении чиновников регионального правительства.

- Самое главное – это внушать чувство уважения к героям, павшим ради мира. И конечно, мы сегодня чтим их память. Я считаю, что именно в этом заключается корень нашей дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, - отметил господин Чжан Ханьхуэй.

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