Визит посла Китая

Саратовскую область посетит посол Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает региональное министерство инвестиционной политики.

Вчера, 25 апреля, в Саратов прибыла делегация Китайской Народной Республики во главе с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России господином Чжан Ханьхуэем.

Гости посетили парк Победы на Соколовой горе в сопровождении чиновников регионального правительства.

- Самое главное – это внушать чувство уважения к героям, павшим ради мира. И конечно, мы сегодня чтим их память. Я считаю, что именно в этом заключается корень нашей дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, - отметил господин Чжан Ханьхуэй.

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