Саратовский гарнизонный суд оштрафовал военнослужащего за поддельный диплом о среднем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Летом прошлого года гражданин по фамилии Дмитриев купил в столице фальшивый диплом об окончании Санкт-Петербургской Академии транспортных технологий. Дмитриев предъявил фальшивку при заключении контракта о прохождении военной службы, но всего спустя месяц о подложном документе узнали.

Бывший контрактник полностью признал вину, и рассказал, что «диплом» в Москве купил у незнакомого ему человека. Дмитриева приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей.

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