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НовостиПолитика26 апреля 2023 7:59

Вячеслав Максюта доставил гуманитарку на Донбасс и попал под обстрел

Саратовский силач рассказал о пережитом на передовой
Наталия Калинина
Вячеслав Максюта

Вячеслав Максюта

Вячеслав Максюта отправился на Донбасс, чтобы доставить гуманитарный груз и попал под обстрел. 25 апреля Вячеслав Максюта рассказал об этом на видео, которое опубликовал в своем Телеграм-канале.

Саратовский силач навестил российских бойцов, которые сейчас находятся на «линии соприкосновения по берегу Днепра».

- Участок очень напряженный, обстрелы бывают близко. Ощущения неприятные, конечно. Куда бьют – не видишь, но такое впечатление, что бьют по тебе.

Берег весь заминирован. В любой момент возможна попытка противника прорваться на катерах, поэтому наши ребята готовы к обороне, готовы оказать серьезное сопротивление, - поделился Вячеслав Максюта.

Полное видео по ссылке.