Две молодые девушки пострадали в ДТП в Саратове

Накануне вечером, 25 апреля, в Ленинском районе Саратова произошла автоавария – пострадали двое. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

В 20:30 у дома по адресу Международная, 40/2 столкнулись Renault Sandero, который вел 21-летний водитель и Mitsubishi Pajero, им управлял 48-летний мужчина.

В аварии пострадали две молодые пассажирки «Сандеро» – девушки 20 лет и 21 года были госпитализированы.

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