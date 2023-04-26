В Саратове на хлебозаводе произошел пожар из-за печи

Накануне вечером, 25 апреля, на хлебозаводе в Саратове произошел пожар, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании промышленного предприятия «Знак хлеба» по адресу Чернышевского, 90/6 на пульт «01» поступил в 17:50.

Пожарные расчеты выезжали по второму, повышенному, номеру сложности. На первом этаже хлебозавода загорелась печь, площадь пожара составила три квадратных метра.

При пожаре никто не пострадал. Сотрудники предприятия потушили огонь своими силами еще до прибытия огнеборцев.

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