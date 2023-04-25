Команда Саратовской области оказалась первой по медальному зачету на Дельфийских играх

Открытие Дельфийских игр

Команда Саратовской области оказалась первой по медальному зачету на домашних Дельфийских играх. Об этом сообщили организаторы соревнований.

По медальному результату официального командного первенства XXII молодежных Дельфийских игр России, состоявшихся в облцентре:

Первое место заняла Саратовская область, второе и третье – соответственно Новосибирская и Самарская области, далее в медальном зачете идут Московская и Архангельская области и Красноярский край.

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