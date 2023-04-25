В Саратовской области отремонтируют участок федеральной трассы

На участке дороги Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" в Саратове будет проведен капитальный ремонт.

Отрезок "км 612+500 - км 616+914" простирается на протяжении чуть более четырех километров. Ремонт проведут на участке дороги, который проходит через СКАД и Московское шоссе, а также промышленную зону в окрестностях Саратова.

Перечень выполнимых работ, согласно данным с официального портала Госзакупок, включает в себя отключение неиспользуемого газопровода, перестройку водопроводов, сетей связи, электросетей, устройство основания дороги, укладку асфальта, а также создание системы наружного освещения.

Ремонт начнется 1 августа 2023 года и будет закончен к 30 сентября 2025 года. Максимальная стоимость контракта на работы составляет более 1,1 миллиарда рублей. Капитальный ремонт также предполагает установку четырех полос движения на дороге.

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