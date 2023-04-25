Дмитрий Кривошеев стал прокурором Новоузенского района

Дмитрий Кривошеев назначен прокурором Новоузенского района Саратовской области. Соответствующее решение было принято генеральным прокурором РФ Игорем Красновым накануне, 24 апреля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства области.

Кривошеев проработал в органах прокуратуры с сентября 2007 года и занимал различные должности, в том числе, работал помощником прокурора Романовского района и заместителем прокурора Турковского и Краснопартизанского районов.

С мая 2018 года он замещал должность прокурора Александрово-Гайского района.

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