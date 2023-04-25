В Шиханах местные жители сняли северное сияние в ночном небе

Сегодняшней ночью, 25 апреля, жители города Шиханы в Саратовской области заметили в небе необычное для Поволжья явление – северное сияние. Очевидцы поделились фото явления в Телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Автор фотографии уточнил, что сделал ее около часу ночи 25 апреля.

— Шихановцы сразу прислали его нам, чтобы порадовать бойцов и передать привет военным с родной земли! — написал автор поста про фото уникального природного явления.

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